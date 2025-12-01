Salah er ákaflega mikilvægur

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool segir að Mohamed Salah sé Liverpool ákaflega mikilvægur þrátt fyrir að hann hafi verið settur út úr liðinu fyrir leikinn gegn West Ham í úrvalsdeildinni í London í gær.
Liverpool vann þá langþráðan sigur, 2:0, og Salah var á varamannabekknum allan tímann.
„Mo hefur átt ótrúlegan feril hjá þessu félagið og mun eiga áfram því hann er einstakur leikmaður. Við spilum fjóra leiki á tíu dögum og erum sem stendur bara með 14-15 leikfæra útispilara. Þess vegna verður maður að gera breytingar af og til en Mo er sem fyrr ákaflega mikilvægur leikmaður fyrir okkur," sagði Slot.
Þetta er í fyrsta skipti frá því í apríl 2024 sem Salah má sætta sig við að sitja á varamannabekknum hjá Liverpool, og þá var það Jürgen Klopp sem ákvað að setja Egyptann út úr liðinu.
Ljóst er að Liverpool verður án hans í nokkrum leikjum í janúar þegar hann fer til að spila með Egyptum á Afríkumótinu.