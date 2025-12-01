Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.12.2025 | 18:28

Segja ólíklegt að Jürgen Klopp snúi aftur

Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. AFP/Paul Ellis

Það verður að teljast ólíklegt að þýski knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp snúi aftur á Anfield.

Það er The Telegraph sem greinir frá þessu en Klopp, sem er 58 ára gamall, starfar í dag sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull-samsteypunni.

Klopp lét af störfum hjá Liverpool sumarið 2024 eftir að hafa stýrt félaginu í tæplega níu ár og tók Hollendingurinn Arne Slot við starfinu.

Slot gerði Liverpool að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili í Bítlaborginni en gengi Liverpool hefur ekki verið gott á yfirstandandi tímabili.

Klopp hefur verið orðaður við endurkomu á Anfield, fari svo að Slot verði rekinn, en Liverpool er sem stendur í áttunda sæti úrvalsdeildarinnar með 21 stig, þremur stigum frá Meistaradeildarsæti. 

