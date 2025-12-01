Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.12.2025 | 18:03

Sóknarmaðurinn verður ekki seldur

Iliman Ndiaye.
Iliman Ndiaye. AFP/Darren Staples

Senegalski sóknarmaðurinn Iliman Ndiaye verður ekki seldur frá Everton í janúarglugganum.

Það er Teamtalk sem greinir frá þessu en Ndiaye, sem er 25 ára gamall, hefur slegið í gegn með Everton á yfirstandandi tímabili.

Hann gekk til liðs við enska félagið frá Marseille sumarið 2024 og hefur skorað fjögur mörk og lagt upp eitt í þrettán leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. 

Sóknarmaðurinn hefur verið orðaður við bæði Englandsmeistara Liverpool, Manchester United og Chelsea að undanförnu.

Everton er með 18 stig í 14. sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu þrettán umferðirnar.

