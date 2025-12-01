Sóknarmaðurinn verður ekki seldur

Senegalski sóknarmaðurinn Iliman Ndiaye verður ekki seldur frá Everton í janúarglugganum.
Það er Teamtalk sem greinir frá þessu en Ndiaye, sem er 25 ára gamall, hefur slegið í gegn með Everton á yfirstandandi tímabili.
Hann gekk til liðs við enska félagið frá Marseille sumarið 2024 og hefur skorað fjögur mörk og lagt upp eitt í þrettán leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Sóknarmaðurinn hefur verið orðaður við bæði Englandsmeistara Liverpool, Manchester United og Chelsea að undanförnu.
Everton er með 18 stig í 14. sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu þrettán umferðirnar.