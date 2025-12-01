Vond staða orðin vonlítil

Möguleikar Sheffield Wednesday á að halda sæti sínu í ensku B-deildinni í knattspyrnu eru orðnir sáralitlir.
Enska deildakeppnin tók í dag sex stig af liðinu vegna óreiðu í fjármálum en liðið fékk áður 12 stig í mínus í október eftir að hafa farið í fjárhagsgjörgæslu.
Fyrir vikið er Wednesday nú með 10 stig í mínus á stigatöflunni, 23 stigum minna en næstneðsta lið deildarinnar, Norwich City.
Liðið hefur aðeins unnið einn af 18 leikjum sínum í deildinni í vetur og væri neðst þó engar refsingar hefðu komið til.