Vond staða orðin vonlítil

Hillsborough er heimavöllur Sheffield Wednesday en það er einn af þekktari völlum á Englandi.

Möguleikar Sheffield Wednesday á að halda sæti sínu í ensku B-deildinni í knattspyrnu eru orðnir sáralitlir.

Enska deildakeppnin tók í dag sex stig af liðinu vegna óreiðu í fjármálum en liðið fékk áður 12 stig í mínus í október eftir að hafa farið í fjárhagsgjörgæslu.

Fyrir vikið er Wednesday nú með 10 stig í mínus á stigatöflunni, 23 stigum minna en næstneðsta lið deildarinnar, Norwich City.

Liðið hefur aðeins unnið einn af 18 leikjum sínum í deildinni í vetur og væri neðst þó engar refsingar hefðu komið til.

