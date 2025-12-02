Haaland í sögubækurnar í ótrúlegum leik

Erling Haaland skoraði sitt 100. mark fyrir Manchester City þegar liðið heimsótti Fulham í 14. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld.
Leiknum lauk með ótrúlegum sigri City, 5:4, en Haaland skoraði 100. markið í 111 leiknum og er sá fljótasti í sögu deildarinnar til þess að afreka það. Hann bætti þar með met markahróksins Alans Shearers sem skoraði 100 mörk í 124 leikjum.
Það var einmitt títtnefndur Haaland sem kom City yfir strax á 17. mínútu og Tijani Reijnders bætti við öðru markinu á 37. mínútu áður en Phil Foden kom City í 3:0 á 44. mínútu.
Emile Smith Rowe minnkaði muninn fyrir Fulham undir lok fyrri hálfeliks en Foden kom City í 4:1 strax í upphafi síðari hálfleiks og Sander Berge varð svo fyrir því óláni að skora sjálfsmark á 54. mínútu og útlitið orðið dökkt fyri Fulham.
Alex Iwobi minnkaði muninn í 5:2 á 57. mínútu og Samuel Chukwueze bætti við tveimur mörkum til viðbótar fyrir Fulham, á 72. mínútu og 78. mínútu en lengra komst Fulham ekki.
City er með 28 stig í öðru sæti deildarinnar, tveimur stigum minna en Arsenal sem á leik til góða á City, en Fulham er með 17 stig í 15. sætinu.
Þá vann Everton nauman sigur gegn Borunemouth í Bournemouth, 1:0, þar sem Jack Grealish skoraði sigurmark leiksins á 78. mínútu.
Everton er með 21 stig í níunda sæti deildarinnar en Bournemouth er í fjórtánda sætinu með 19 stig.