Hentaði ekki að nota Palmer

Enzo Maraesca knattspyrnustjóri Chelsea segir að enski landsliðsmaðurinn Cole Palmer gæti verið í byrjunarliðinu gegn Leeds í úrvalsdeildinni annað kvöld.
Palmer hefur verið frá keppni síðan í september vegna meiðsla en kom inn í hópinn fyrir leikinn gegn Arsenal á sunnudaginn.
Þar sat hann þó á varamannabekknum allan tímann en Maresca hafði sagt fyrir leik að nú væri komið að honum að spila á ný.
Maresca útskýrði málið á fréttamannafundi í dag og sagði að það hefði ekki passað að setja Palmer inn á vegna þess hvernig leikurinn þróaðist en Chelsea var manni færri frá 38. mínútu þegar Moises Caicedo var rekinn af velli.
Ólíklegt er að Reece James og Wesley Fofana verði með annað kvöld en þeir eru eitthvað laskaðir eftir erfiðan slag gegn Arsenal. Þá byrjar Caicedo að taka út þriggja leikja bannið vegna rauða spjaldsins.