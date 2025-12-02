Hjólhestaspyrna í blálokin bjargaði stigi

Cristian Romero reyndist hetja Tottenham þegar liðið heimsótti Newcastle í 14. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Newcastle í kvöld.
Leiknum lauk með jafntefli, 2:2, en Romera jafnaði metin fyrir Tottenham með hjólhestaspyrnu í uppbótartíma.
Bruno Guimaraes kom Newcastle yfir á 71. mínútu en Romero jafnaði metin fyrir Tottenham sjö mínútum síðar.
Anthony Gordon kom Newcastle yfir í annað sinn með marki úr vítaspyrnu á 86. mínútu áður en Romero jafnaði metin í uppbótartíma.
Newcastle er með 19 stig í þrettánda sæti deildarinnar en Tottenham er í ellefta sætinu, einnig með 19 stig.