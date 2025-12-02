Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.12.2025 | 22:37

Hjólhestaspyrna í blálokin bjargaði stigi

Cristian Romero fagnar jöfnunarmarki sínu í kvöld.
Cristian Romero fagnar jöfnunarmarki sínu í kvöld. AFP/Paul Ellis

Cristian Romero reyndist hetja Tottenham þegar liðið heimsótti Newcastle í 14. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Newcastle í kvöld.

Leiknum lauk með jafntefli, 2:2, en Romera jafnaði metin fyrir Tottenham með hjólhestaspyrnu í uppbótartíma.

Bruno Guimaraes kom Newcastle yfir á 71. mínútu en Romero jafnaði metin fyrir Tottenham sjö mínútum síðar. 

Anthony Gordon kom Newcastle yfir í annað sinn með marki úr vítaspyrnu á 86. mínútu áður en Romero jafnaði metin í uppbótartíma.

Newcastle er með 19 stig í þrettánda sæti deildarinnar en Tottenham er í ellefta sætinu, einnig með 19 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Leggja til tæplega 20 milljarða hækkun Ástandið mun verra sökum skógareyðingar Auðæfi færast milli kynslóða: Arfur eykst um 75% Orkuveitan hagræðir
Fleira áhugavert
Lögmaður áfram í gæsluvarðhaldi Laugin fylltist af aðkomufólki Hinn látni af portúgölskum uppruna Borgarstjóri tók æfingar á bakkanum