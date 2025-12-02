Forráðamenn knattspyrnuliðs Atlético Madrid á Spáni höfnuðu tilboði frá Manchester United í enska landsliðsmanninn Conor Gallagher í sumar.
Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Gallagher, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við Atlético Madrid sumarið 2024 frá Chelsea.
United lagði fram lánstilboð í leikmanninn sem féll ekki í góðan jarðveg en Atlético Madrid er sagt opið fyrir því að selja miðjumanninn fyrir 30 milljónir punda.
Gallagher hefur ekki átt fast sæti í liði Atlético Madrid á yfirstandandi tímabili en hann á að baki 69 leiki fyrir félagið þar sem hann hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur sex til viðbótar.
Sky Sports greindi frá því á dögunum að miðjumaðurinn væri afar eftirsóttur af liðum í ensku úrvalsdeildinni og að hann gæti yfirgefið spænska félagið strax í janúar.