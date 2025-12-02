Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.12.2025 | 14:43

Missa sjö menn í Afríkukeppnina

Sunderland hefur komið á óvart í ensku úrvalsdeildinni.
Sunderland hefur komið á óvart í ensku úrvalsdeildinni. AFP/Andy Buchanan

Nýliðar Sunderland hafa komið skemmtilega á óvart í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu en þeir gætu átt erfiða daga fyrir höndum um jól og áramót.

Hvorki fleiri né færri en sjö leikmenn liðsins spila með afrískum landsliðum sem taka þátt í Afríkukeppninni en hún hefst 21. desember og lýkur 18. janúar. Þeir geta misst af allt að sex deildaleikjum með Sunderland.

Þetta eru Chemsdine Talbi frá Marokkó, Habib Diarra frá Senegal, Reinildo frá Móabík, Simon Adingra frá Fílabeinsströndinni, Bertrand Traoré frá Búrkina Fasó og Kongóbúarnir Arthur Masuaku og  Noah Sadiki.

Þeir geta tekið þátt í grannaslagnum gegn Newcastle 14. desember en þurfa að vera mættir til sinna landsliða daginn eftir.

Sunderland sækir  Liverpool heim í úrvalsdeildinni annað kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Orkuveitan hagræðir Hinn látni af portúgölskum uppruna 180 manna þotu flogið austur á Egilsstaði Vill koma hreyfingu á uppbyggingu á ríkislóðum
Fleira áhugavert
Ástandið mun verra sökum skógareyðingar Lögregla veit ekki enn hvernig andlátið bar að Hættu við lendinguna eftir boð úr radarmæli „Þetta var bara eitt af þeim rifrildum“