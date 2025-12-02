Missa sjö menn í Afríkukeppnina

Nýliðar Sunderland hafa komið skemmtilega á óvart í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu en þeir gætu átt erfiða daga fyrir höndum um jól og áramót.
Hvorki fleiri né færri en sjö leikmenn liðsins spila með afrískum landsliðum sem taka þátt í Afríkukeppninni en hún hefst 21. desember og lýkur 18. janúar. Þeir geta misst af allt að sex deildaleikjum með Sunderland.
Þetta eru Chemsdine Talbi frá Marokkó, Habib Diarra frá Senegal, Reinildo frá Móabík, Simon Adingra frá Fílabeinsströndinni, Bertrand Traoré frá Búrkina Fasó og Kongóbúarnir Arthur Masuaku og Noah Sadiki.
Þeir geta tekið þátt í grannaslagnum gegn Newcastle 14. desember en þurfa að vera mættir til sinna landsliða daginn eftir.
Sunderland sækir Liverpool heim í úrvalsdeildinni annað kvöld.