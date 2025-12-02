Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.12.2025 | 9:20

Missir af sex leikjum Liverpool

Mohamed Salah gæti leikið á ný með Liverpool annað kvöld.
Mohamed Salah gæti leikið á ný með Liverpool annað kvöld. AFP/Darren Staples

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool staðfesti í dag að Mohamed Salah færi til móts við egypska landsliðið þann 15. desember.

Það er síðasti dagurinn þar sem félög verða að sleppa leikmönnum liðanna sem leika á Afríkumótinu sem hefst í Marokkó 21. desember og lýkur 18. janúar.

Salah missir því væntanlega af sex leikjum Liverpool í úrvalsdeildinni frá 20. desember til 17. janúar, gegn Tottenham, Wolves, Leeds, Fulham, Arsenal og Burnley.

„Við þurfum að finna út úr því hvernig við spilum án hans í þessar vikur," sagði Slot á fréttamannafundi í dag.

Salah sat á varamannabekk Liverpool allan tímann í sigurleiknum gegn West Ham á sunnudaginn og hefur verið mikið í fréttunum út af því.

Slot sagði að það væri eðlilegt að hann væri vonsvikinn.

„Það eru eðlileg viðbrögð hjá leikmanni sem er nógu góður til að vera í byrjunarliðinu. Hann hefur verið stórkostlegur fyrir þetta félag í mörg ár og verður það áfram.

Hann var ekki sá eini sem var ósáttur við að vera ekki í byrjunarliðinu og þetta eru eðlileg viðbrögð hjá fagmanni eins og honum. Mo er gríðarlega agaður og veit hvað hann þarf að gera til að halda sér í sem bestu standi," sagði Arne Slot, sem býr lið Liverpool undir heimaleik gegn Sunderland annað kvöld.

mbl.is
