Þurfa nokkra daga í viðbót

Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal reiknar ekki með því að endurheimta neina af meiðslalistanum fyrir leik liðsins gegn Brentford í úrvalsdeildinni annað kvöld.
Arteta sagði á fréttamannafundi í dag að William Saliba og Leandro Trossard þyrftu líklega nokkra daga í viðbót þannig að ólíklegt væri að þeir kæmu við sögu gegn Brentford.
„En við eigum eftir aðra æfingu í dag og við vitum ekki með Saliba fyrr en eftir hana," sagði Arteta.
Kai Havertz og Gabriel eigi lengra í land og þeir þurfi einhverjar vikur til viðbótar í endurhæfingu.
Arteta hefur verið í vandræðum með miðvarðastöðurnar að undanförnu vegna meiðsla Saliba og Gabriels.
Arsenal er með fimm stiga forystu á Manchester City á toppi deildarinnar eftir leiki síðustu helgar. City spilar í kvöld við Fulham á útivelli og getur því minnkað forskot Lundúnaliðsins niður í tvö stig.