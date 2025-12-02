Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.12.2025 | 11:20

Þurfa nokkra daga í viðbót

Mikel Arteta er með Arsenal á toppi úrvalsdeildarinnar.
Mikel Arteta er með Arsenal á toppi úrvalsdeildarinnar. AFP/Justin Tallis

Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal reiknar ekki með því að endurheimta neina af meiðslalistanum fyrir leik liðsins gegn Brentford í úrvalsdeildinni annað kvöld.

Arteta sagði á fréttamannafundi í dag að William Saliba og Leandro Trossard þyrftu líklega nokkra daga í viðbót þannig að ólíklegt væri að þeir kæmu við sögu gegn Brentford. 

„En við eigum eftir aðra æfingu í dag og við vitum ekki með Saliba fyrr en eftir hana," sagði Arteta.

Kai Havertz og Gabriel eigi lengra í land og þeir þurfi einhverjar vikur til viðbótar í endurhæfingu.

Arteta hefur verið í vandræðum með miðvarðastöðurnar að undanförnu vegna meiðsla Saliba og Gabriels.

Arsenal er með fimm stiga forystu á Manchester City á toppi deildarinnar eftir leiki síðustu helgar. City spilar í kvöld við Fulham á útivelli og getur því minnkað forskot Lundúnaliðsins niður í tvö stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hættu við lendinguna eftir boð úr radarmæli Hvetur fólk til að kynna sér skilmála Gagnrýna skattbreytingu harðlega Yfir 600 látnir og 500 er saknað eftir flóðin í Indónesíu
Fleira áhugavert
Leggja til tæplega 20 milljarða hækkun Yfir 600 látnir og 500 er saknað eftir flóðin í Indónesíu „Þetta var bara eitt af þeim rifrildum“ Telur að neyðarákvæði sé virkt