Ég elska þennan stjóra

Jack Grealish er ánægður með lífið hjá Everton.
Jack Grealish er ánægður með lífið hjá Everton. AFP/Peter Powell

Jack Grealish nýtur lífsins hjá Everton þar sem hann er í láni frá Manchester City og hrósaði knattspyrnustjóranum David Moyes eftir sigur liðsins gegn Bournemouth í úrvalsdeildinni í gærkvöld.

Grealish skoraði þar sigurmarkið í góðum útisigri, 1:0, en sagði eftir leikinn að þetta hefði ekki verið góður leikur hjá sér.

„Ég spilaði ekki vel í kvöld. Jordan Pickford kom til mín eftir leikinn og sagði: Þetta var þinn versti leikur og samt skoraðirðu sigurmarkið! Stuðningsmenn okkar sungu nafnið mitt og báðu um mark og mér tókst að færa þeim það," sagði Grealish við Sky Sports eftir leikinn.

Hann er afar ánægður með að spila undir stjórn Moyes.

„Ég elska þennan stjóra. Ég hef bara þekkt hann í nokkra mánuði en á ekki nógu sterk orð til að lýsa honum og því sem hann hefur gert fyrir mig. Hann fær mig til að vilja spila fyrir sig og á mikið hrós skilið," sagði Grealish.

Sigurinn fleytti Everton upp í 9. sæti deildarinnar og þar er liðið jafnt nágrönnunum í Manchester United og Liverpool með 21 stig en er á eftir þeim á markatölu.

