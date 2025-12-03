Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.12.2025 | 9:24

Ósáttur við myndbandsdómgæsluna

Dan Burn og Rodrigo Bentancur liggja eftir viðskipti þeirra í …
Dan Burn og Rodrigo Bentancur liggja eftir viðskipti þeirra í hornspyrnunni. Dæmd var vítaspyrna á Bentancur. AFP/Paul Ellis

Thomas Frank knattspyrnustjóri Tottenham segir að myndbandsdómarar hafi gert stór mistök með því að færa Newcastle vítaspyrnu í leik liðanna i ensku úrvalsdeildinni í gærkvöld.

Anthony Gordon kom Newcastle í 2:1 úr vítaspyrnunni á 87. mínútu leiksins en Cristian Romero náði að jafna fyrir Tottenham með hjólhestaspyrnu í uppbótartíma, 2:2.

Vítaspyrnan var dæmd á Rodrigo Bentancur fyrir að halda í Dan Burn, leikmann Newcastle, í hornspyrnu en þeir féllu báðir til jarðar. Dómarinn dæmdi ekki vítaspyrnu en VAR, myndbandsdómgæslan, greip inn í og eftir að hafa skoðað atvikið benti Thomas Bramall dómari á vítapunktinn.

„Þetta voru algjör mistök hjá VAR. Dómarinn brást hárrétt við með því að dæma ekki á þetta og VAR á bara að grípa inn í ef um er að ræða augljóst atriði. Ég ræddi þetta við nokkra hjá Newcastle og sumir þeirra sögðu að þetta hefði ekki verið víti. Við þurfum meira samræmi í dómgæsluna," sagði Frank við Sky Sports eftir leikinn.

