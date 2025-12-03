Ósáttur við myndbandsdómgæsluna

Thomas Frank knattspyrnustjóri Tottenham segir að myndbandsdómarar hafi gert stór mistök með því að færa Newcastle vítaspyrnu í leik liðanna i ensku úrvalsdeildinni í gærkvöld.
Anthony Gordon kom Newcastle í 2:1 úr vítaspyrnunni á 87. mínútu leiksins en Cristian Romero náði að jafna fyrir Tottenham með hjólhestaspyrnu í uppbótartíma, 2:2.
Vítaspyrnan var dæmd á Rodrigo Bentancur fyrir að halda í Dan Burn, leikmann Newcastle, í hornspyrnu en þeir féllu báðir til jarðar. Dómarinn dæmdi ekki vítaspyrnu en VAR, myndbandsdómgæslan, greip inn í og eftir að hafa skoðað atvikið benti Thomas Bramall dómari á vítapunktinn.
„Þetta voru algjör mistök hjá VAR. Dómarinn brást hárrétt við með því að dæma ekki á þetta og VAR á bara að grípa inn í ef um er að ræða augljóst atriði. Ég ræddi þetta við nokkra hjá Newcastle og sumir þeirra sögðu að þetta hefði ekki verið víti. Við þurfum meira samræmi í dómgæsluna," sagði Frank við Sky Sports eftir leikinn.