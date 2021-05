Lokakafli MSI hefst í dag

Útsláttarkeppni Mid Season Invitational mótsins í tölvuleiknum League of Legends sem haldið er hér á landi í Laugardalshöll hefst í dag klukkan 13:00.

Fjögur lið eru eftir á þessu stigi mótsins og eru það liðin DAMWON Gaming, MAD Lions, Royal Never Give Up og PSG Talon. Eru það Royal Never Give Up og PSG Talon sem munu mætast í dag í fyrri undanúrslitaviðureign útsláttarkeppninnar en DAMWON Gaming og MAD Lions munu svo mætast í þeirri seinni á morgun, einnig klukkan 13:00.

Sigurvegarar þessa tveggja leikja munu svo mætast í úrslitaviðureign á sunnudaginn klukkan 13:00 þar sem sigurvegari mótsins verður krýndur. Auk titilsins hlýtur fyrsta sæti einnig 75 þúsund dollara, eða rúmlega 9 milljónir íslenskra króna, í verðlaun. Heildar verðlaunafé mótsins er 250 þúsund dollarar, eða rúmlega 30 milljónir króna.