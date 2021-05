RNG í úrslit í Reykjavík – níu milljónir í boði

Royal Never Give Up vann PSG Talon 3-1 í undanúrslitaviðureign liðanna í dag og er þar með komið í úrslit á Mid Season Invitational mótinu í tölvuleiknum League of Legends sem haldið er hér á landi í Laugardalshöll.

Royal Never Give Up, einnig þekkt sem RNG, er kínverskt lið. PSG Talon hefur svo á að skipa leikmönnum frá Hong Kong, Taívan og Suður-Kóreu.

Á morgun klukkan 13 mun suðurkóreska liðið DAMWON Gaming mæta Evrópumönnunum í MAD Lions, í seinni undanúrslitaviðureign útsláttarkeppninnar.

Sigurvegari þeirrar viðureignar mun því mæta Royal Never Give Up í úrslitum á sunnudag klukkan 13.

Liðið sem ber sigur úr býtum á sunnudag mun um leið sigra mótið og fá í sinn hlut rúmlega níu milljónir íslenskra króna í verðlaunafé.