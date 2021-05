DAMWON Gaming mætir Royal Never Give Up í úrslitum MSI

Undanúrslitaviðureign suðurkóreska liðsins DAMWON Gaming og evrópska liðsins MAD Lions lauk í dag með 3-2 sigri DAMWON Gaming. Það er því orðið ljóst að liðin tvö sem munu hittast í úrslitarviðureign á Mid Sea­son In­vitati­onal mót­inu í tölvu­leikn­um League of Le­g­ends sem haldið er hér á landi í Laug­ar­dals­höll verða DAMWON Gaming og kínverska liðið Royal Never Give Up.

Þessi niðurstaða kemur einhverjum eflaust ekki á óvart en DAMWON Gaming er ríkjandi heimsmeistari í leiknum og hefur á seinasta ári sigrað öll svokölluð premier og major tier mót sem það hefur tekið þátt í. MAD Lions létu úrslitin ekki ráðast fyrr en í seinasta leik og geta þeir því eflaust verið ánægðir með frammistöðu sína þrátt fyrir tapið.

Mótherjar DAMWON Gaming í úrslitaleiknum, Royal Never Give Up, virðast þó vera að mæta tilbúnir í slaginn en þeir hafa einungis tapað 4 af þeim 22 leikjum sem þeir hafa spilað á mótinu hingað til. Það er því engan veginn fyrirframákveðið hver muni sitja uppi sem sigurvegari á mótinu.

Leikurinn mun eiga sér stað á morgun klukkan 13 og mun liðið sem ber sig­ur úr být­um um leið sigra mótið og fá í sinn hlut MSI bikarinn eftirsótta ásamt rúm­lega níu millj­ón­ir ís­lenskra króna í verðlauna­fé.