Milljarðar renna til góðgerðamála í gegnum rafíþróttir

Rafíþróttamót eru haldin víðsvegar um heiminn með mismiklu verðlaunafé sem fara yfirleitt til leikmanna og liða. Einnig eru haldin mót sem láta allt sitt verðlaunafé renna til góðgerðamála og er Gamers Without Borders stærsti viðburður þeirrar tegundar.

Gamers Without Borders

Góðgerðamótaröð Gamers Without Borders fór af stað í byrjun júnímánaðar með rúmlega 1,2 milljarða íslenskra króna í heildarverðlaunafé. Áætlað er að allt verðlaunafé mótsins renni til góðgerðamála. Áhorfendur eru kvattir til að láta gott af sér leiða og gefa pening sem fer á sama stað.

Mótið er haldið af ESL, rafíþróttasamtökum Saudi Arabíu og kemur UNICEF einnig að mótinu. Í ár rennur ágóði mótsins til góðgerðamála sem sjá um að hjálpa þeim löndum sem eiga í erfiðleikum með að bólusetja íbúa sína gegn kórónuveirunni.

„Enginn skilinn eftir“

Þema mótsins í ár er „No One Left Behind“ eða „Enginn skilinn eftir“. Keppt er í leikjunum Rainbow Six Siege, Fortnite, Rocket League, PUBG Mobile, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Tekken 7, NBA 2K21 og Call of Duty.

Stefnt er að streyma frá öllum keppnum á heimasíðu Gamers Without Borders og þar má einnig finna Twitch, Youtube og Facebook rásir mótsins sem streymt er á. Ýmsir frægir gestir munu koma fram í útsendingum í ár, en í fyrra komu m.a. Snoop Dogg, Dele Alli og Liam Payne fram.

Keppni í Counter-Strike: Global Offensive í mótaröð Gamers Without Borders lauk nú á dögunum þar sem lið Berlin International Gaming sigraði á móti liði FURIA og fengu 74,5 milljónir króna í verðlaunafé sem runnu beint til góðgerðasamtaka International Medical Corps. Verðlaunafé efstu fimm liða mótsins fór ýmist til UNICEF eða International Medical Corps.

Afmælisstreymi Cohh Carnage

Einnig er vinsælt er að halda góðgerðastreymi þar sem áhorfendur geta gefið peninga sem renna til góðgerðamála. Sem dæmi þá hélt streymirinn Cohh Carnage góðgerðastreymi á dögunum á Twitch rás sinni.

Á streyminu spilaði hann m.a. Chivarly II, Mario Golf og Until We Die og stóð streymið yfir í 11 klukkutíma. Þar safnaði hann rúmlega 124 milljónum króna sem hann gaf til barnapsítala St. Jude Children’s Research Hospital. Það er ljóst að streymið fór fram úr björtustu vonum Cohh Carnage og má vona að þetta hvetji fleiri streymara til sambærilegra verka.