Sæti í úrvalsdeild tölvuleiksins LoL selt á 4 milljarða króna

Lið Schalke 04 hefur gengið frá kaupsamingi við lið BDS um sölu á sæti sínu í evrópsku úrvalsdeild tölvuleiksins League of Legends. Lið Schalke 04 er í 7.-9. sæti í deildinni eins og staðan er núna.

Lið BDS mun taka sæti þeirra í deildinni að henni lokinni, en Schalke 04 mun klára tímabilið sem nú er í gangi og gilda leikmannasamningar einnig út tímabilið. Samningur þessi hefur verið í vinnslu í um fimm mánuði, og var niðurstaðan sú að lið BDS keypti sætið á tæplega 4 milljarða króna.

Riot Games, fyrirtækið sem á leikinn League of Legends, ákvarðaði hvaða lið fengi endanlega að kaupa sætið í deildinni. Ekki hefur þó verið tekin ákvörðun um hvað muni gerast við sæti akademíuliðs Schalke 04 í neðri deild.

Nýr kafli fyrir BDS

Lið BDS sagði á blaðamannafundi að þeir hlakki til að láta hæfileika sína skína á hæsta stigi leiksins í Evrópu. Þeir lýsa því sem ákveðnum heiðri að fá að kaupa sætið frá frábæru félagi Schalke 04 og feta í fótspor þess.

Lið BDS hefur verið starfandi frá árinu 2018 og náð góðum árangri síðan þá. Þeir halda úti liðum í leikjunum Rocket League, Valorant, Fortnite, FIFA, Rainbow Six Siege, Trackmania og League of Legends. Það má segja að nýr kafli sé hafinn í sögu liðs BDS þar sem liðið mun taka þátt á næsta tímabili evrópsku úrvalsdeildar League of Legends.

Sorgmæddir og stoltir

Lið Schalke 04 hefur haldið úti liði í rafíþróttum í rúmlega fimm ár og öll þau ár hafa þeir keppt í League of Legends. Tim Reichert, yfirmaður rafíþróttadeildar Schalke 04, deildi hjartnæmum skrifum með fylgjendum sínum á Twitter er salan var staðfest.

Þar segir hann að þeir hjá Schalke 04 séu á sama tíma sorgmæddir og stoltir af þróun mála. Hann tekur einnig fram í færslu sinni á Twitter að þeir peningar sem þeir fá af sölunni muni fara í að aðstoða fótboltalið Schalke 04 m.a. við að undirbúa sig fyrir næsta tímabil.

Gert til að bjarga fótboltaliðinu

Fótboltalið Schalke 04 hefur að undanförnu verið í fjárhagserfiðleikum, sem að einhverju leyti tengjast heimsfaraldrinum, en fótboltaliðið féll niður um deild á síðasta tímabili. Reichert segir í viðtali að þeir hafi reynt hvað sem er til að forðast það að selja sæti sitt í evrópsku úrvalsdeildinni í League of Legends. Því miður fyrir rafíþróttalið Schalke 04 var það eina í stöðunni að selja sætið sitt til að ná að halda fótboltaliðinu gangandi og varð það raunin.

Vegurinn á MSI

Evrópska úrvalsdeildin í League of Legends, eða LEC, er haldin tvisvar á hverju ári, að vori og að sumri. Það lið sem sigrar vormótið fær á hverju ári boð á MSI, Mid-Season Invitational, og í ár var það lið Mad Lions sem mætti til keppni í Laugardalshöll. Fleiri úrvalsdeildir eru innan League of Legends-senunnar og skiptast þær upp eftir heimsálfum eða landsvæðum.