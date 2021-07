Rúmlega 11 milljóna króna verðlaun í Super Smash-móti

Beyond the Smash, Super Smash Bros. Ultimate-móti, sem haldið er af mótahaldaranum og útsendingafélaginu Beyond the Summit, hefur tekist að tryggja rúmlega 11 milljóna króna verðlaunafé fyrir mótið.

Verðlaunafénu hefur að mestu verið safnað í gegnum aðdáendur með kaupum á vörum tengdum mótinu (e. merch) og áskrift að Twitch-rás mótsins.

Super Smash Bros. er einn vinsælasti bardagaleikur (fighting game) allra tíma en í honum spila leikmenn persónur úr ýmsum frægum Nintendo-leikjum. Kannast eflaust margir við upphaflegu útgáfu leiksins sem gefin var út á Nintendo 64 árið 1999.

Hæsta verðlaunafé í Smash-móti

Búið var að gefa út að rúmlega 12 milljónir króna höfðu verið tryggðar í verðlaunafé en seinna kom í ljós að um villu í útreikningi var að ræða, og raunveruleg upphæð er því rúmlega 11 milljónir króna eins og stendur.

Þrátt fyrir það er þetta ennþá hæsta upphæð verðlaunafjár sem sést hefur í Super Smash Bros.-móti. Enn eru 10 dagar þangað til mótið hefst og það getur því vel verið að rúmlega 12 milljónir náist áður en mótið hefst.

Hvar get ég fylgst með?

Mótið á sér stað dagana 15. til 18. júlí. og hægt verður að fylgjast með mótinu á Twitch-rás Beyond the Smash. Einnig er hægt að fá fleiri upplýsingar um mótið á Liquipedia-síðu þess.