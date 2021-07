Undankeppni TI10 í Dota 2: Hvaða lið sigrar í Vestur Evrópu?

The International 10, einnig kallað TI10, er stórmót í leiknum Dota 2. Svæðisbundnar undankeppnir eru haldnar áður en lokamótið hefst, en þeim undankeppnum hefur lokið í Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Austur-Evrópu og Suðaustur-Asíu. Það þýðir að aðeins tvær undankeppnir eru eftir, í Kína og Vestur-Evrópu, en þær hefjast í dag og er áætlað að þeim ljúki 10. Júlí.

Tuttugu lið keppa á lokamótinu

Sigurlið hverrar svæðisbundnar undankeppni fær sæti á lokamóti TI10 en alls keppa þar tuttugu lið. Það hafa nú þegar átján lið tryggt sér sæti en það eru sigurlið þeirra sex svæðisbundnu undankeppna sem hefur lokið ásamt tólf stigahæstu liðum Dota 2 deilda um allan heim. Keppnirnar sem hefjast í dag munu því ákvarða hvaða lið munu tryggja sér síðustu tvö sætin.

Liðin sem munu keppast um sæti í lokakeppninni í Vestur-Evrópu eru Team Nigma, Team Liquid, Tundra Esports, OG, Vikin.gg, Brame, Spider Pigz, Hellbear Smashers, Ghost Frogs, Team Bald Reborn, Into The Breach, No Bounty Hunter, Chicken Fighters og Hippomaniacs. Nokkur þekkt lið eru meðal þessara liða og bendir allt til mikillar baráttu um sætið á TI10.

Lið OG og Team Nigma líklegust til sigurs

Þau lið sem eru talin líklegust til sigurs eru lið OG og Team Nigma. Lið OG er eina Dota 2 liðið sem hefur unnið tvö The International mót í röð. Það hafa þó átt sér stað breytingar á leikmannahóp liðsins síðan þá og hefur liðinu gengið illa nýverið; það verður því áhugavert að fylgjast með gengi þeirra í undankeppninni. Lið Nigma hefur gert breytingar á hlutverkum innan leikmannahóps síns sem lofa góðu en liðið kom stigahæst í undankeppnina af þeim liðum sem þar eru.

Þó svo að þessi tvö lið séu talin líklegust til sigurs eru önnur lið sem geta gert þeim erfitt fyrir. Liðin sem líklegust eru til að standa í vegi þeirra eru Tunda Esports, Team Liquid og Vikin.gg, en þessi lið eru talin líkleg til að koma á óvart. Þessi þrjú lið hafa nú þegar sýnt að þeir hafa hæfileikana sem þarf til að sigra efstu liðin. Team Bald Reborn munu eflaust fá mikla athygli þar sem liðsmaður þeirra, Gorgc, er vinsæll Dota 2 streymir og á marga aðdáendur vegna þess.

TI10 mótinu og undankeppnum sem fram fara næstu daga verður streymt á Twitch rás Beyond The Summit á meðan því stendur.