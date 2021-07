The Witcher: Monster Slayer – Nýr farsímaleikur

The Witcher: Monster Slayer verður nýjasta viðbót sívaxandi vörumerkis The Witcher. The Witcher serían byrjaði sem bókaflokkur, síðan voru gefnir út tölvuleikir og nú síðast var gefin út þáttaröð á Netflix. Með margs konar leiðum hefur The Witcher eignast fjölmarga áðdáendur og verður næsta skref þeirra farsímaleikurinn The Witcher: Monster Slayer. Leikurinn verður frír til spilunar á farsímakerfum Android og iOS.

Kemur út á stýrkikerfum iOS og Android

Tilkynnt var fyrst um leikinn í ágúst síðasta árs og er nú staðfest að hann kemur út á farsímastýrikerfi Android og iOS 21. júlí. Forskráning er hafin í Google Play Store, fyrir Android-notendur, en ekki er vitað hvort forskráning verði fyrir iOS-notendur. Útgefendur áætla að leikurinn verði í stöðugri þróun eftir að hann er gefinn út ásamt því að viðburðir verða haldnir innan leiksins um allan heim.

Farsímarleikurinn The Witcher: Monster Slayer mun snúast um að elta uppi skrímsli úr heimi The Witcher og taka líf þeirra með alls kyns vopnum og drykkjum (e. potions). Í leiknum eiga leikmenn að flakka um hinn raunverulega heim, líkt og þjálfarar gera í Pokémon GO, þar sem skrímsli úr The Witcher munu birtast leikmönnum á meðan þeir berjast við að lifa af í heiminum.

Mikilvægt að vera tilbúinn í bardaga

Verkefnum til leikmanna verður úthlutað af karakterum sem stjórnað er af forritinu, en leikmenn þurfa sjálfir að finna vopn og drykki. Vopnin og drykkirnir eru notuð til að berjast við skrímslin og aðstoða leikmenn við að styrkja sig meðan á ferðalaginu stendur. Til þess að styrkja sig nota leikmenn rúnir til að upppfæra vopn sín ásamt því að þeir geta lært töfra sem færa álög á skrímslin sem barist er við. Með því að styrkja sig sem mest gerir það bardagana við skrímslin auðveldari og leiðin að velgengni verður greið.

Það er víst að margir aðdáendur The Witcher bíða spenntir eftir að leikurinn komi út þar sem þeir fá tækifæri til að vera The Witcher og kanna land þeirra vondu skrímsla sem verða á vegi þeirra.