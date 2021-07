Fimm eftirminnilegustu vopnin frá upphafi

Þeir sem þekkja til tölvuleikja vita að í langflestum leikjum koma vopn við sögu, hvort sem að það eru byssur, sverð eða sprengjur. Saman hefur verið tekinn listi af fimm eftirminnilegustu vopnum í tölvuleikjum frá upphafi.

Hvort sem að þú ert aðdáandi skotleikja, kappakstursleikja eða fantasíuleikja eru miklar líkur á að vopn komi við sögu í þeim leikjum sem þér líkar við. Hafir þú spilað mismunandi leiki í gegnum tíðina er líklegt að einhver vopn standi uppúr er hugsað er til baka.

Aperture Science Handheld Portal Device – Portal leikjaröð

Byssan er eina vopn Portal leikjanna, en Portal leikirnir hafa notið gríðarlegra vinsælda frá því að þeir komu út. Aperture Science Handheld Portal Device er einhverskonar byssa með ótrúlega eiginleika sem kemur við í þeim tveimur Portal leikjum sem gefnir hafa verið út. Margir telja byssuna meistaraverk, enda engin henni lík.

Byssan einstaka er ekki notuð beint til að fella óvini innan leiksins. Með byssunni er hægt að opna tvær mismunandi gáttir sem hægt er að ganga í gegnum til að komast á staði sem annars er ómögulegt. Hvort sem þú þarft að komast á hærri pall eða forðast óvini kemur byssan að góðum notum með því að gera leikmanni kleift að komast milli staða.

The Master Sword – Legend of Zelda leikjaröð

Flestir tölvuleikjaunnendur kannast við leikina Legend of Zelda. The Master Sword er sverð sem sagt er tákna byrjun frábærs ævintýris og hefur það fest sig í minni þeirra sem spilað hafa leikina. Sverðið breytist örlítið milli mismunandi útgáfa leikja Legend of Zelda, en kemur þó fram í hverjum leik.

Sverðið er ekki venjulegt sverð, heldur hefur það töfrakrafta. Er leikmaður nálgast sverðið í leiknum, þýðir það að hann er á leið í verkefni innan leiksins sem er uppfullt af hættum, uppgvötunum og unaði. Frá auðmjúkri byrjun leiksins yfir í stríðsbaráttu, er sverðið fyrsta skref leikmanns inn í miklu stærri heim. Athyglisverðasti eiginleiki sverðsins er máttur þess til að sigra hið illa, en vegna þess að það hefur töfrakrafta getur það einnig barist gegn ýmsum töfrandi áhrifum innan leiksins.

The Gravity Gun – Half-Life 2

Leikurinn Half-Life 2 naut mikilla vinsælda á þeim tíma sem hann kom út. Vinsældir leiksins hafa farið dvínandi, en leikurinn er þó eftirminnilegur og margir tölvuleikjaunnendur spiluðu hann á sínum tíma. The Gravity gun er byssa sem talin er með eftirminnilegustu vopnum innan tölvuleikja allra tíma.

Byssan geriri leikmanni kleift að grípa hvaða hluti sem er í leiknum og færa þá til, og jafnvel fleygja þeim af krafti. Leikurinn kom út árið 2004, en þá voru þessir eiginleikar óþekkt meðal vopna innan tölvuleikja, en í dag eru eflaust fleiri leikir sem hafa svipuð vopn. Vopnið gaf leikmönnum tækifæri á að gera nánast hvað sem er í leiknum, sem var algjörlega óþekkt áður en leikurinn kom út.

Buster Sword – Final Fantasy VII

Final Fantasy leikirnir eru fimmtán talsins, en í sjöunda leik leikjaraðarinnar, Final Fantasty VII, er að finna sverð sem kallast Buster Sword. Sverðið er táknrænt vopn sem hetjan Cloud Strife ber í leiknum. Leikurinn var endurgerður árið 2020 og kom sveriðið einnig þar við sögu.

Sverðið er langt, næstum jafn langt og hetjan sem ber það. Buster Sword sverðið táknar vináttu og loforð milli Cloud og annarar persónu í leiknum. Sverðið svipar til risastórs klumps af málmi, en það getur fellt óvini auðveldlega, ásamt því að vera minnismerki sem berst á milli hetja í baráttu þeirra við hið illa.





The Mega Buster – Mega Man leikjaröð

Fyrsti leikur leikjaraðar Mega Man kom út árið 1987. Leikirnir eru ekki eins vinsælir og þeir voru, en lítil fallbyssa sem kom við sögu í leikjunum munu vera mikilvægar minjar í leikjasögunni. The Mega Buster er lítil fallbyssa sem aðalpersóna leiksins, Mega Man, hefur fasta á vinstri hönd sína. Byssan hefur verið í öllum Mega Man leikjum sem út hafa komið, en kraftar hennar eru mismunandi eftir útgáfum.

Upphaflega var einungis hægt að skjóta litlum kúlum úr byssunni, en í fimmta leik leikjaraðarinnar var leikmönnum gefið tækifæri á að skjóta stærri skotum. Hægt er að safna mismunandi uppfærslum fyrir byssuna með því að sigra hetjur í leiknum. Uppfærslurnar gera leikmanni kleift að nota fleiri en eina tegund skota í byssuna. +