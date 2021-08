Stórmót í Rainbow Six Siege byrjar um helgina

Viðureignir í Six Mexico Major 2021, næsta stórmóti í Rainbow Six Siege, hefjast nú um helgina. Mótið er fyrsta stórmótið í leiknum síðan í maí þegar Six Invitational 2021 átti sér stað, en þar áður hafði ekki verið stórmót í leiknum síðan í febrúar 2020.

Annað lið fellur ferðatakmörkunum Ástralíu að bráð

Liðið Knights, sem hlotið hafði sæti á mótinu, tilkynnti fyrr í mánuðinum að liðið gæti ekki tekið þátt í mótinu vegna ferðatakmarkana frá Ástralíu sem koma í veg fyrir að liðið komist til Mexíkó að keppa. Situr liðið því heima í Ástralíu með sárt ennið líkt og Counter-Strike: Global Offensive liðið Renegades.

Hvar fylgist ég með?

Viðureignum af mótinu verður streymt á opinberri Twitch rás Rainbow Six Siege. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar um mótið á Liquipedia síðu mótsins.