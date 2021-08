Elijah Wood, einn af aðalleikurum í Lord of the Rings kvikmyndaseríunni segist vilja sjá tölvuleikinn Grand Theft Auto í formi kvikmyndar.

Ekki bara kvikmyndastjarna

Sean Evans, þáttastjórnandi First We Feast, viðtalsþættir á miðlinum Youtube þar sem frægir einstaklingar borða sterkan mat og spjalla saman, tók viðtal við Elijah Woods og ræddu þeir meðal annars hlutverk hans í tölvuleiknum God Of War sem og leiknum Spyro the Dragon.

Sean Evans spyr Elijah Woods í framhaldi af því hvort það sé einhver tölvuleikur, að hans mati sem er tilbúinn fyrir stóra tjaldið.

Telur GTA efni á stóra tjaldið

„Veröld GTA kæmi sér fallega fyrir á stóra tjaldinu eða sem þáttaröð,“ segir Wood. „Ég meina, ég held að Vice City gæti verið frábær en aftur á móti er það eiginlega innblásið af af Miami Vice. En GTA V, ég meina persónurnar sem leikurinn býr yfir myndi henta mjög vel til annaðhvort kvikmynda eða sjónvarpsþátta. Það væri frábært.“

Strákarnir ræða einnig hryllingstölvuleiki og skýrir Elijah Wood frá því hvernig þeir eru frábrugðir hryllingsmyndum.

Hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.