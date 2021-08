Íslandsmeistarar mættust í úrslitaviðureigninni

Um helgina fór fram síðasta samfélagsmót Opnu Sumarmótaraðar Rocket League Ísland. Samfélagið kaus að hafa svokallað mix-mót, þar sem einstaklingar skrá sig og dregið er af handahófi í lið, og svo keppt í 3v3. Hver og einn skráði sig með liðsnafn, en liðsnafnið var ákvarðað af þeim fyrsta sem dreginn var í hvert lið.

Þrettán lið spiluðu í tveimur riðlum

Að sinni voru 39 einstaklingar skráðir til leiks og mynduðu þrettán lið. Liðunum var skipt af handahófi upp í tvo riðla þar sem öll lið mættust einu sinni í best-af-3 viðureignum. Efstu tvö lið hvors riðils komust svo áfram í úrslitakeppnina, þar sem undanúrslita- og úrslitaviðureignir voru spilaðar best-af-5. Mótið endaði svo að liðið Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir tapaði ekki einni viðureign og sigraði mótið örugglega.

Efstu tvö í hvorum riðli komust í undanúrslit

Liðin Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir og For the Better, Right? komust enduðu efst í riðli eitt, en liðin Fat POS og Boost over ball enduðu efst í riðli tvö. Í fyrri undanúrslitum mættust Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir og Boost over ball, en í þeirri síðari mættust For the Better, Right? og Fat POS.

Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir sigraði 3-1 á móti Boost over ball, og For the Better, Right? sigraði 3-1 á móti Fat POS. Liðin Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir og For the Better, Right? voru þá komin áfram í úrslitaviðureignina.

Tveir Íslandsmeistarar í úrslitaviðureigninni

Liðin sem mættust í úrslitum voru því Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir og For the Better, Right?. Vaddimah, Ousic og pepsicola.coca mynduðu liðið Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir og EmilVald, gummiolafs og MSA mynduðu lið For the Better, Right?.

EmilVald og Vaddimah ættu að vera lesendum kunnugir þar sem þeir hafa báðir staðið sig gríðarlega vel í Opnu Sumarmótaröðinni í ár, ásamt því að vera báðir tvöfaldir Íslands- og deildarmeistarar í Rocket League. Það er því greinilegt að ekki skiptir máli hverjum þeir eru með í liði, þeir virðast alltaf standa sig vel.

Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir sigruðu allar sínar viðureignir

Má segja að það hafi verið ákveðinn rígur milli liðanna sem léku til úrslita, þar sem liðsfélagar annars mættust. Sjúkrahúsdvöl fyrir sálir voru betra liðið á vellinum í öllum þeim fjórum leikjum sem spilaðir voru í viðureigninni, sem endaði með 3-1 sigri þeirra. Vaddimah var besti maðurinn á vellinum allt mótið, en EmilVald stóð sig einnig frábærlega þó svo að hann hafi lotið í lægra haldi í úrslitaviðureigninni.

EmilVald og Vaddimah áfram í eldlínunni

Er þetta fjórða mótið í Opnu Sumarmótaröðinni sem Vaddimah sigrar, en EmilVald hefur einnig unnið fjögur mót í mótaröðinni. Síðasta mótið í röðinni verður þann 29. ágúst, en það verður 3v3 mót þar sem lið skrá sig til leiks.