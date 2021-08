4,4 milljarðar króna í verðlaunafé

Það fer vissulega eftir því í hvaða tölvuleik er keppt, hversu mikið verðlaunafé er í boði. Meirihluti þeirra leikmanna sem skipa 100 efstu sæti tekjuhæstu rafíþróttaleikmanna í heimi hafa aflað tekna sinna með spilun leiksins Dota 2. En hvaða viðburðir eru þeir stærstu í sögunni er litið er til verðlaunafés?

The International 9 – 4,4 milljarðar íslenskra króna

The International 9 mótið er í fyrsta sæti á lista yfir mesta verðlaunafé á rafíþróttamóti frá upphafi. Á mótunum The International er keppt í leiknum Dota 2, en eru þau haldin á ári hverju. Níunda mót The International var með 4,4 milljarða íslenskra króna í heildarverðlaunafé en sigurlið mótsins fékk 2 milljarða íslenskra króna. Næsta mót the International verður haldið í Október á þessu ári og verðlaunafé ekki verið tilkynnt, mun það slá metið?

Mótið The International 9 fór fram árið 2019 í Shanghai í Kína þar sem tólf bestu liðum í heimi var boðið, ásamt því að sex sigurvegarar úr undankeppnum tóku einnig þátt. Lið OG vann það mót og fór heim með 2 milljarða íslenskra króna. Vert er að benda á að liðsmaður OG, n0tail, er tekjuhæsti rafíþróttaleikmaður frá upphafi.

Fortnite 2019 World Cup Finals – 3,9 milljarðar íslenskra króna

Heimsmeistaramótið í Fortnite er í öðru sæti á lista yfir mesta verðlaunafé á rafíþróttamóti frá upphafi. Eins og fram kemur í nafninu er keppt í leiknum Fortnite sem hefur notið gríðarlegra vinsælda frá því að hann kom út árið 2017.

Heimsmeistaramótið árið 2019 var haldið í Flushing í New York fylki í Bandaríkjunum, þar sem bæði var keppt í einsmanns-keppni og tvíeykis-keppni. Heildarverðlaunaféð náði til beggja þessara keppna, þar sem Kyle Giersdorf, sigurvegari í einsmanns-keppninni, fékk 387 milljónir króna, og David Wang og Emil Pedersend, sigurvegarar í tvíeykis-keppninni, fengu 194 milljónir króna hvor.

Önnur mót

Það er ljóst að þeir tveir viðburðir sem nefndir eru hér að ofan eru langt fyrir ofan alla aðra viðburði þegar kemur að verðlaunafé. Þeir leikir sem á eftir koma eru með töluvert lægra heildarverðlaunafé. Í þriðja sæti er League of Legends 2018 World Championship með 826 milljónir íslenskra króna í heildarverðlaunafé, en fjórða og fimmta sæti deila Call of Duty 2020 League Championship og The Honor of Kings 2020 World Champion Cup með tæplega 600 milljónir íslenskra króna í heildarverðlaunafé hvort.