Keppt í rafíþróttum á Asíuleikunum

Asian Games, eða Asíuleikarnir, eru íþróttaleikar sem haldnir eru á fjögurra ára fresti í Asíu, en þar er keppt í margskonar íþróttum. Frá árinu 1982 hefur Asíska Ólympíuráðið séð um að halda leikana. Leikarnir svipa til Ólympíuleikanna, en eru þó aðeins fyrir fólk frá Asíulöndum.

Rafíþróttir bætast við lista opinberra íþrótta á Asíuleikunum

Næstu leikar Asíuleikanna fara fram í september 2022, og munu þeir fara fram í Hangzhou í Kína. Það sem einkennir þó næstu leika er ný viðbót við lista íþrótta sem keppt er í á leikunum.

Asísa Ólympíuráðið tilkynnti í vikunni að keppt yrði í rafíþróttum á næstu Asíuleikum. Rafíþróttir bætast því við lista opinberra íþrótta sem keppt er í á leikunum. Verður keppt í átta leikjum, sem fram fara á átta mismunandi viðburðum, og verða medalíur afhentar efstu þrem sætunum líkt og í öðrum íþróttum.

Ástæða þess að rafíþróttum var bætt við lista opinberra íþrótta á Asíuleikunum eru auknar vinsældir og þróun þeirra í heimsálfunni.

Átta rafíþrótta-viðburðir

Þeir átta opinberu viðburðir þar sem keppt verður í rafíþróttum eru Arena of Valor Asian Games Version, Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, EA Sports FIFA, HearthStone, League of Legends, PUBG Mobile Asian Games Version og Sreet Fighter V.

Áttu upprunalega ekki að vera hluti af Asíuleikunum

Rafíþróttir áttu upprunalega ekki að vera opinber hluti af næstu Asíuleikum. Á síðustu Asíuleikum var keppt í rafíþróttum, en ekki opinberlega, sem þýðir að sigraðar medalíur voru ekki taldar opinberar.

Það mun hinsvegar breytast á næsta ári þar sem rafíþróttir verða opinber íþrótt og munu allar sigraðar medalíur vera opinberar.