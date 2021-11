Mótið Almenni í Dota 2 gekk einsog í sögu

Mótið Almenni í Dota 2 fór fram síðustu helgi. Lítið er um mót og viðburði í leiknum Dota 2 hér á landi og er því fagnaðarefni að senan er að fá athygli aftur, enda margir Dota 2 spilarar og aðdáendur hérlendis.

Íslenska senan hefur uppá mikið að bjóða

Markmið mótsins var að styrkja Dota 2 samfélagið á Íslandi og fá sem flesta til að koma saman og keppa, og sýna þannig hvað íslenska senan hefur uppá mikið að bjóða. Skipuleggjendur mótsins voru Bergur Árnason, Aleksander Mojsa, Viktor Birgisson og Vigfús Karl Steinsson. Ásamt þeim voru margir sem lögðu hönd á plóg til að gera mótið farsælt og fagmannlegt.

Keppt var í tveimur deildum í mótinu, efri og neðri deild. Liðið C2XL Peaches and Cream sigruðu neðri deild en Flying, Addipig, Guts, Beygla og Dr.Vésteinn skipuðu leikmannahóp liðsins í mótinu.

Liðið Get Me Out sigraði efri deildina en í því liði eru leikmennirnir Ingimundur, Hoboharry, Dubious, Crazy Leprechaun og Suq.

Samfélagið fullt af hæfileikaríku fólki

„Þetta var ótrúlega lærdómsríkt ferli og allir lögðu hönd á plóg til að láta mótið verða að magnaða batteríinu sem það er, enda er íslenska Dota 2 samfélagið stútfullt af hæfileikaríku fólki. Því viljum við þakka þáttakendum á öllum sviðum mótsins og RÍSÍ fyrir stuðning sinn yfir mótið enda gekk það eins og í sögu,“ segir Vigfús Karl Steinsson, einn af skipuleggjendum mótsins.

„Aukin samfélagsvitund og sú umgjörð sem nýr rafíþróttaleikvangurinn Arena veitir litlu Dota 2 senunni er ómetanleg en nú er mikið grasrótarstarf í gangi sem vonandi ýtir undir faglegri þróun. Mót eins og þessi kveikja áhuga nýrra spilara og hvetja til samstarfs og sameiningu spilara,“ bætir Viktor Birgisson við, sem einnig er einn af skipuleggjendum mótsins.

Frábært er að sjá fleiri leikjasamfélög á Íslandi vakna til lífs, og fagna rafíþróttaunnendur landsins því. Rafíþróttaspilarar á Íslandi eru jafn margir og þeir eru mismunandi, og því skemmtilegt þegar úrvalið verður meira og spilarar geta fundið mót og viðburði við sitt hæfi.

Hafir þú áhuga á Dota 2 og langar að fylgjast með íslensku senunni getur þú gengið til liðs við Facebook hópinn Dota 2 á Íslandi.