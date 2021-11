Rannsakaði tölvuleikjagreind konu sinnar

Tölvuleikjastreymirinn Razbuten setti konunni sinni fyrir það verkefni að prófa ýmsa tölvuleiki eftir að hún hafði óskað eftir að fá að prófa að spila en hún hafði aldrei spilað tölvuleiki áður.

Vildi fá að prófa

„Fyrir um ári síðan, spurði konan mín mig hvort hún mætti spila einn leik. Í stað þess segja einfaldlega já, ákvað ég að keyra af stað litla rannsókn þar sem ég fékk hana til þess að prófa nokkra leiki til þess að sjá hvernig manneskju, sem hafði aldrei á ævinni spilað tölvuleiki, myndi ganga. Þetta er niðurstaðan,“ stendur undir myndbandinu en það var birt árið 2019.

Kom á óvart

Razbuten ákvað að gefa henni engar leiðbeiningar eða ráðleggingar varðandi hvernig maður spili tölvuleikina sem hann setti fyrir hana og kom frammistaða hennar mjög á óvart.

Leikirnir sem hún spilaði voru níu talsins, Super Mario Brothers, Portal, Shovel Knight, Celeste, Doom, Skyrim, The Last Of Us, Uncharted 2 og Dark Souls.

Skildi ekki grunnatriði

Í byrjun rannsókninnar tók hann eftir því að það voru einföld grunnatriði við spilun tölvuleikja sem hún hafði ekki náð almennilega tökum á eða jafnvel vissi hreinlega ekki af.

Eins var hún í vandræðum með að stýra persónu sem og myndavél á sem þægilegastan máta og reyndi jafnvel að notast við raunheimarökhugsun í stað „tölvuleikjarökhugsun“ eins og Razbutin orðaði það.

Myndbandið má horfa á í heild sinni hér að neðan.