Xbox gefa út strigaskó

Í tilefni 20 ára afmæli Xbox hefur Microsoft farið í samstarf við íþróttavöruframleiðandann adidas í nýrri herferð Xbox, Always Played in. Never Played Out.

Hjólabrettamenning stóð upp úr

Xbox tilkynnti fyrir viku síðan á fréttasíðu sinni væntanlega strigaskó en þetta er í annað sinn sem Xbox og adidas gefa út skó saman. Fyrir mánuði síðan tilkynnti Xbox fyrstu strigaskóna í samstarfi við adidas og voru þeir einnig gefnir út í tilefni 20 ára afmæli Xbox.

Myndband var birt á YouTube til fögnuðar 20 ára afmæli Xbox og til auglýsingar um herferðina en myndbandið ber blæ byrjun þessar aldar. Það var þá sem Xbox leikjatölvur fóru fyrst á markað og þá var hjólabrettamenningin mikil og áberandi.