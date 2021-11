League of Legends og Among Us í samstarf

Riot Games, framleiðandi leiksins League of Legends, kitlaði að samstarfi þeirra með Innersloth, framleiðanda Among Us, fyrr í vikunni. Nú hefur verið staðfest að samstarfið verði að veruleika.

Samstarfið tengist þáttunum Arance, sem byggja á efni úr leiknum League of Legends. Á morgun, föstudaginn 12. nóvember, kemur uppfærsla í Among Us sem munu innihalda ný og spennandi útlit í kjölfar samstarfsins.

Útlitin eru byggð á persónum úr þáttunum Arcane og leiknum League of Legends, og geta leikmenn Among Us valið hvaða persónum þeir vilja líkjast.