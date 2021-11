Vandamál við Vanguard

Sledgehammer Games hefur lokað fyrir Champion Hill haminn í tölvuleiknum Call of Duty: Vanguard fyrir Xbox Series X/S leikjatölvur vegna vandamála sem tengjast því að leikurinn hrynji.

Í gær tísti fyrirtækið frá þessum tíðindum og segir að hamurinn verði óspilanlegur á meðan vandamálið er rannsakað og lausninnar leitað.

Þó svo að fyrirtækið bregðist skjótt við þá er þetta ekki fyrsta vandamálið sem hefur komið upp varðandi tölvuleikinn en í síðustu viku þurfti fyrirtækið að hætta við viðburðinn The Secrets Of The Pacific vegna sömu vandamála.

Eins hefur ný uppfærsla tölvuleiksins ollið PlayStation 5 notendum vandkvæða við að komast inn í leikinn en með þeirri uppfærslu fengu leikmenn kortið Shipment í leikinn sem var fyrst spilanlegt í tölvuleiknum Call of Duty 4.