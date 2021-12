Samvinnu- og ævintýraleikurinn It Takes Two sem gefinn var út af sænska stúdíóinu, Hazelight Studios, vann til verðlauna á The Game Awards sem leikur ársins en alls voru sex leikir tilnefndir til þessa. Auk It Takes Two voru leikirnir Deathloop, Resident Evil Village, Psychonauts 2, Metroid Dead og Rachet & Clank: Rift Apart tilnefndir sem leikur ársins.

Blótaði Óskarnum

Josef Fares, framkvæmdastjóri Hazelight Studios, þáði verðlaunin en gaf ekki ásættanlega jarmræðu eins og árið 2017 þegar hann sagði „til fjandans með Óskarinn“ á The Game Awards. Í ár lýsti hann aðeins yfir þakklæti sínu yfir teyminu í Hazelight og tileinkaði verðlaununum dætrum sínum. Hér að neðan má sjá jarmvænu ræðuna hans frá því árið 2017.

Lofaði að greiða þeim sem fengu leið

It Takes Two er einstakur leikur en hann hann byggir á samspili tveggja leikmanna sem innanleikjar eru Cody og May, tilvonandi skilnaðarforeldrar. Dóttir þeirra er ekki ýkja ánægð með þennan skilnað svo hún breytir þeim í dúkku með aðstoð Dr. Hakim.

Hvað svo sem gerist í kjölfarið er hrina dramatískra atburða sem allir krefjast mikils samstarfs en Fares hafði svo mikla trú á leiknum að hann lofaði þúsund bandaríkjadölum, eða 131,370 krónum í vasa hvers sem fékk leið á leiknum.

It Takes Two vann einnig verðlaun sem besti fjölskylduleikur ársins á móti fjórum tölvuleikjum frá Nintendo.

Hér að neðan má horfa myndband þar sem skýrt er frá tölvuleiknum.