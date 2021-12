S1mple valinn rafíþróttamaður ársins

Verðlaunahátiðin The Game Awards var haldin á fimmtudagskvöldið, en veitt voru verðlaun í mörgum flokkum. M.a. voru veitt verðlaun fyrir rafíþróttaleik, -leikmann, -þjálfara, -lið og -viðburð ársins.

NAVI og League of Legends í eldlínunni

Counter-Strike: Global Offenisve leikmaðurinn Sasha „s1mple“ Kostyliev var valinn rafíþróttamaður ársins á verðlaunahátíðinni, en lið hans, NAVI, var jafnframt valið rafíþróttalið ársins.

Kim „kk0ma“ Jeong-gyun, þjálfari League of Legends liðsins DWG KIA, var valinn þjálfari ársins. League of Legends var valinn rafíþróttaleikur ársins, ásamt því að heimsmeistaramótið í League of Legends, sem haldið var í Laugardalshöll, var valið rafíþróttaviðburður ársins.