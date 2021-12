Xbox gefur Mortal Kombat 11

Xbox gaf áskrifendum þjónustunnar Xbox Game Pass tíu tölvuleiki í dag en þjónustan er í boði fyrir bæði Xbox-notendur sem og PC-notendur.

Áskrifendur þjónustunnar fá reglulega gefins tölvuleiki en þurfa notendur samt að hlaða þeim niður sjálfir og koma fyrir í tölvunum sínum.

Leikirnir sem koma út í dag á Xbox Game Pass eru:

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firwatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Race With Ryan

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Transformers: Battlegrounds