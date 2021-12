Íslendingur talsetti fyrir Assasins Creed og Final Fantasy

Íslendingar eru þekktir fyrir að ná langt í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur og er þrítugi leikarinn, Ari Freyr Ísfeld Óskarsson, engin undantekning þar en hann hefur talsett fyrir vinsæla erlenda tölvuleiki á borð við Assasins Creed og Final Fantasy.

Lærði í London

Ari lærði leiklist í London og starfar í dag sem leikari og hefur hann einnig talsett fjöldan allan af barnaefni hér á Íslandi. Má nefna að hann talar fyrir Múmínsnáða í barnaþáttunum Múmínálfarnir sem sýndir eru á RÚV.

Um þessar mundir er hann að fara af stað með leiksýningu í Borgarleikhúsinu í mars sem heitir How To Make Love To A Man og fjallar sýningin um eitraða karlmennsku.

Þróunaraðilar tölvuleiksins Final Fantasy XIV: Endwalker höfðu samband við umboðsmenn Ara í London og var hann fenginn í prufu sem fór fram í gegnum samskiptaforritið Zoom. Tvemur vikum seinna fékk Ari þær fregnir að hann hafi fengið hlutverkið.

Spilaði ekki áður

Fór hann þá til Gunnars Árnason, sem sér um stúdíóið Upptekið, og var þar í sambandi við leikstjóra sem var þá staddur í London og tvo leikjahöfundi sem voru í Kyoto í Japan en þetta tók um þrjár klukkustundir.

„Ég hef aldrei spilað sjálfur Final Fantasy en hef aðeins kíkt á þetta eftir að ég fékk hlutverkið,“ segir Ari í samtali við mbl.is en hann talar fyrir persónuna Erenville í Final Fantasy.

Talsetti fyrir Assasins Creed

Ari talsetti einnig fyrir leikjaseríuna Assasins Creed og hefur gert það nokkrum sinnum síðan árið 2019. Núna seinast talsetti hann fyrir persónuna Tarben í nýjasta Assassins Creed tölvuleiknum, Valhalla.

Hér að neðan eru myndbönd úr tölvuleikjunum þar sem að Ari talar sem persónurnar Erenville og Tarben og má vel heyra hinn séríslenska hreim.