Fara af stað með nýja línu af naglalakki

Fyrirtækin OPI og Xbox hefja samstarf sem snýr að nýrri línu naglalakks.

Nýja línan er innblásin af tölvuleikjum og með kaupum á naglalakki opna notendur fyrir einstakt efni innanleikjar í Halo Infinite og Forza Horizon 5.

Einstök nöfn

Litirnir á naglalökkunum eru tólf og bera öll sérstök nöfn á borð við Quest For Quarts, Pixel Dust, Racing For Pinks, Suzi is My Avatar, You Had Me At Halo, Can’t CTRL Me, Achievement Unlocked ásamt mörgum öðrum.

Koma naglalökkin í þremur mismunandi efnisformúlum, GelColor, Infinite Shine og Nail Lacquer og rokkar verðlagið á þeim frá 10.50 til 13 bandaríkjadali en það gera 1.300 til 1.600 íslenskar krónur.

Stefnt er á alþjóðlegt framboð hjá söluaðilum frá 1. febrúar og sama dag verður hægt að opna fyrir einstaka efnið innanleikjar sem fylgir kaupunum á lakkinu.