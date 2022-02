Styttist í Eternity's End

World of Warcraft leikmenn munu geta kannað nýja svæðið, Zereth Mortis, eignast nýja bandamenn og mætt Jailer sjálfum á ný þegar að síðasta uppfærsla Shadowlands, Eternity's End kemur út. Uppfærslan fer í loftið 22. febrúar.

Eternity's End er lokakaflinn í Shadowlands, uppfærsla 9.2, og mun spennan ná hámarki sínu með nýrri ránsferð (e. raid), í Grafhýsi Hinna Fornu (e. Sepulcher of the First Ones).

Í henni munu leikmenn vinna að því að stöðva áform Jailers sem snúa að því að endurskrifa reglur raunveruleikans.

Samspil flokka væntanlegt

Nýlega bárust fregnir af því að leikmenn úr sitthvorum flokknum muni á næstunni geta sótt ránsferðir saman en það hefur aldrei verið hægt áður. Sá eiginleiki verður ekki aðgengilegur með 9.2 uppfærslunni en áætlað er þetta verði mögulegt með 9.2.5 uppfærslunni.