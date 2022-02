Geta nú skapað sína eigin reiðskjóta

Síðasta stóra uppfærslan í tölvuleiknum World of Warcraft Shadowlands, Eternity's End 9.2, fór í loftið í gær. Með henni fylgir glænýr heimur eða nýtt svæði sem leikmann hafa beðið eftir að fá að kanna auk fjölda annarra afþreyinga.

Raunveruleikinn beygður

Nýja svæðið, Zereth Mortis, er bæði skrýtið og heilagt land þar sem allar hugmyndir um raunveruleikann og almenna eðlisfræði eiga ekki við. Auk þess á Shadowlands að hafa verið skapað þar, af sérstökum frumbyggjum, Þeim Fyrstu (e. the First Ones).

Fangavörðurinn (e. The Jailor) ætlar sér að komast að leyndarmálum Zereth Mortis til þess að endurskapa raunveruleikann og beygja hann að eigin þörfum. Leikmenn eru því settir í það hlutverk að hjálpa við að stöðva hann og vernda hið heilaga land, Zereth Mortis.

Fullt af nýju efni

Ellefu nýjar ránsferðir verða aðgengileg leikmönnum ásamt nýju Mythic+ tímabili. Nýtt PvP svæði verður einnig í boði fyrir leikmenn.

Fleiri gæludýr, reiðskjótar, transmog sett, leyndarmál og dót bíða eftir leikmönnum í nýju uppfærslunni og einnig geta þeir lært „Proform Synthesis“ sem er ný hliðar kunnátta(e. sub-profession). Proform Synthesis gerir leikmönnum kleift að búa til sína eigin reiðskjóta og gæludýr.

Verður hægt að fljúga

Þegar leikmenn hafa klárað hin ýmsu verkefni á svæðinu, verkefni á borð við að kanna svæðið, sækja falda fjársjóði og klára verkefna-söguþráðinn, hljóta þeir afrekið Unlocking the Secrets. Með því að ná því afreki öðlast leikmenn getuna til þess að fljúga á reiðskjótum sínum víðsvegar um Zereth Mortis.

Einnig var átt við hæfileika flestra klassa innanleikjar en nánari upplýsingar um það og uppfærsluna í heild sinni má lesa með því að fylgja þessum hlekk.