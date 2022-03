Árleg vorútsala Ubisofts hafin

Vorið er rétt handan við hornið og í tilefni þess blæs Ubisoft til sinnar árlegu vorútsölu sem hófst í gær og stendur fram að enda mánaðar, eða 31. mars.

Slegið er gífurlega af verði á nokkrum af vinsælustu og stærstu leikjum frá fyrirtækinu, vænta má allt að 80% afslætti á tölvuleikjum. Ubisoft framleiðir meðal annars leikina Far Cry, Assassin's Creed, Rainbow Six or Watchdogs.

Ubisoft býður einnig upp á afsláttarmiða í formi kóða sem notaður er við greiðslu. Miðinn slær 15% af heildarverði körfunnar. Kóðann er hægt að nálgast í opinberri tilkynningu Ubisofts um vorútsöluna.