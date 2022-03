Er nú eini útgefandi leiksins

Eric Barone, einnig þekktur sem „ConcernedApe“, er sá sem bjó til tölvuleikinn Stardew Valley sem gefinn var út af fyrirtækinu Chucklefish. Hann tilkynnti í gær að hann væri að taka við af Chucklefish til þess að gerast eini útgefandi leiksins á öllum stafrænum vettvöngum.

Í gærkvöldið deildi Barone með fylgjendum sínum á Twitter þessum fregnum.

„Ég er núna að gefa út Stardew Valley á Android. Með þessari breytingu er ég nú sjálfur að gefa út leikinn á öllum stafrænum kerfum,“ segir í tístinu.

Deildi þakkarbréfi til Barone

Að sama skapi deildi Donna Orlowski, rekstrarstjóri hjá Chucklefish sem er þá fyrrverandi útgefandi Stardew Valley, þakkarbréfi sem heitir „A thank you to Stardew Valley“. Bréfið endurspeglar átta ára samstarf fyrirtækisins við Barone.

„Við gerðum upphaflega samning við Eric til tveggja ára, með þá áætlun um að skipta um útgáfuskyldu og ábyrgð eftir útgáfu,“ sagði Orlowski.

„Í dag létum við undan ábyrgð á Stardew fyrir farsíma, sem var síðasti vettvangurinn sem við störfuðum sem útgefandi fyrir. Nú er ConcernedApe settur upp með að gefa leikinn út sjálfur á öllum vettvöngum.“

Þakklát fyrir að vera hluti af sögunni

„Mig langar til þess að þakka Eric fyrir að vinna með okkur og treysta okkur fyrir því að hjálpa til við að gera Stardew Valley upplifunina að því sem það er í dag! Eric bjó til einn af bestu leikjunum á síðasta áratugnum og við erum þakklát fyrir að hafa fengið að vera hluti af sögu hans.“