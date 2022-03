Gefa allt efni frá fyrstu sex árunum

Næsta uppfærsla í fría Lord of the Rings tölvuleiknum, The Lord of the Rings Online, verður mjög stór. Sem stendur er mikið af efni í tölvuleiknum sem aðeins er aðgengilegt í gegnum aukapakka sem þarf að kaupa en það mun breytast á næstunni.

LOTRO verður fimmtán ára gamall í næsta mánuði og í tilefni þess hafa þróunaraðilar leiksins ákveðið að allt efni tölvuleiksins frá fyrstu sex árum hans verði gjaldfrjálst með öllu.

Frá 2007 til útgáfu Helm's Deep

„Öll verkefni, svæði, ránsferðir og aukapakkar sem komu út á milli upphaflegu útgáfu LOTRO árið 2007, og fram að - og með! - útgáfu Helm's Deep verður aðgengilegt öllum til spilunar að kostnaðarlausu,“ segir Raninia, framleiðandi tölvuleiksins.

Sem fyrr segir verður því allt efni tölvuleiksins sem kom út á árunum 2007 til 2013 hægt að spila gjaldfrjálst með uppfærslu 33 en hún kemur út seint í apríl, í tilefni fimmtán ára afmæli leiksins.

Segir meir á leiðinni

Það felur í sér allt upprunalega efni leiksins auk aukapakka eins og Mines of Moria og Helm's Deep. Einnig verða Rune-keeper, Warden og Beorning klassarnir í boði en þá hefur hingað til aðeins verið hægt að spila með því að kaupa þessa aukapakka.

Raninia staðfestir að fleiri tilkynningar um leikinn séu væntanlegar með því að segja „við erum enn með nokkrar brellur upp í erminni á okkur sem við getum ekki beðið eftir því að deila með ykkur á komandi vikum og mánuðum“.