Fjórir nýir í apríl

Með vorinu koma fleiri tölvuleikir fyrir tölvuleikjaspilara til þess að njóta.

Hér að neðan er listi yfir nokkra leiki sem væntanlegir eru í mánuðinum.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga - 5. apríl

Geimurinn er allur þinn með Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Leikmenn fá að spila í gegnum og upplifa allar níu Star Wars kvikmyndirnar í glænýjum LEGO-tölvuleik.

Ævintýrið hefst á því að leikmenn velja sér hvaða þríleik þeir vilja byrja að spila en einnig geta þeir valið úr þeim fjölmörgu persónum í Star Wars til þess að spila.

Hægt er að spila sem Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 og fleiri. Einnig geta þeir kosið að spila á myrku hliðinni og þá sem ýmist Darth Vader, Emperor Palpatine, Kylo Ren og fleiri.

The Skywalker Saga verður hægt að spila á PlayStation, Xbox, Nintendo Switch og PC-tölvum.







The House of the Dead: Remake - 7. apríl

The house of the Dead: Remake er endurgerð af fyrri útgáfu leiksins sem kom út árið 1997 í spilasölum. Klassískur spilasala-leikur sem hefur hlotið endurbætur og nokkrar breytingar á leikjaspilun til þess að stemma betur við nútímann.

Þetta er ör skotleikur sem þrátt fyrir að vera endurgerður í takt við nútímann, er hann trúr upprunalegu spilun sinni. Leikurinn getur endað á nokkra mismundandi vegu.

The House of the Dead: Remake verður hægt að spila á Nintendo Switch.







Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition - 7. apríl

Chrono Cross er hlutverkaleikur sem fer yfir tíma og rúm, þróast í tveimur tengdum samhliða heimum.

Yfir 40 einstaklingar hittast, fólk og víddir munu fléttast saman í dramatískri sögu á plánetunni sjálfri.

Chrono Cross verður hægt að spila á PlayStation, Xbox, Nintendo Switch og PC-tölvum.



Nintendo Switch Sports - 29. apríl

Nintendo Switch Sports er einskonar ný útfærsla af Wii Sports og býður leikmönnum upp á að spila með fjölskyldu sinni eða vinum í allskyns íþróttaleikjum. Einnig er hægt að skora á aðra vinalega keppinauta.

Raunheima-hreyfingar eru færðar inn í stafræna heiminn með Joy-Con-fjarstýringum, þá er hægt að keppa í blaki, badmington, keilu, fótbolta, skylmingum og tennis.

Switch Sports verður hægt að spila á Nintendo Switch tölvu.