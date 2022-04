Leikurinn fangaði hjörtu hinseginfólks

Síðustu helgi fór fram 33. árlega GLAAD fjölmiðlaverðlaunaafhendingin en hún var haldin í Los Angeles, Kaliforníu.

GLAAD samtökin, Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, hafa í 33 ár haldið viðburðinn þar sem jákvæðum framlögum til hinseginfólks í gegnum kvikmyndir, tónlist, sjónvarp eða aðra afþreyingu fá viðurkenningu.

Nálgun á hinsegin-málefnum hælt

Tölvuleikjafyrirtækin Deck Nine og Square Enix tóku við verðlaunum fyrir „Framúrskarandi Tölvuleik“ en fyrirtækin gáfu út tölvuleikinn Life is Strange: True colors í september á síðasta ári.

Life is Strange: True Colors er sögudrifinn ævintýraleikur þar sem leikmenn eru settir í hlutverk ungrar konu með ofurnáttúrulega hæfileika sem gerir henni kleift að finna fyrir tilfinningum annarra.

Leikurinn hlaut viðurkenningu fyrir innihaldsríkan leikarahóp og opna nálgun á hinsegin-málefnum, en málefni hinseginfólks hafa orðið að einskonar kjarna fyrir Life is Strange-leikjaseríuna í heild sinni.

Hægt að spila á öllum helstu leikjatölvum

Life is Strange: True Colors er hægt að spila á PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Stadia og PC-tölvum en hann verður einnig í boði á Xbox Game Pass í náinni framtíð.

Lista yfir alla verðlaunahafa þessa kvölds má finna með því að fylgja þessum hlekk og lista yfir allar tilnefningar má finna hér.

Tölvuleikir sem tilnefndir voru í sama efnisflokki:

Boyfriend Dungeon frá Kitfox Games.

Far Cry 6 frá Ubisoft.

The Gardener and the Wild Vines frá Finite Reflection Studios.

Kena: Bridge of Spirits frá Ember Lab.

Psychonauts 2 frá Double Fine og Xbox Game Studios.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan frá ManaVoid Entertainment og Skybound Games.

Rainbow Six Siege frá Ubisoft.

Unpacking frá Witch Beam og Humble Games.

Unsighted frá Studio Pixel Punk og Humble Games.