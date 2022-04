Töpuðu 63 milljón leikmönnum á einu ári

Activision Blizzard hefur gefið út nýjasta ársfjórðungsuppgjör sitt og tölurnar voru ekki góðar fyrir útgefandann, þar sem tekjur, leikmannafjöldi og sala á Call of Duty var lægri en áður.

Fyrir ársfjórðunginn sem lauk 31. mars, hafði Activision Blizzard tekjur upp á 1,77 milljarða dala samanborið við 2,28 milljarða dala á sama tímabili í fyrra.

Netbókanir námu 1,48 milljörðum dala, samanborið við 2,07 milljarða dala í fyrra. Netbókanir innanleikjar námu 1,01 milljarði dala, sem er lækkun úr 1,34 milljörðum dala.

Leikmönnum fækkar um milljónir

Hvað varðar leikmannafjölda, hafa mánaðarlegir leikmenn verið um 372 milljón á liðnum ársfjórðungi. En það er lækkun úr 435 milljón leikmönnum á sama tímabili síðasta árs, hefur fyrirtækið því glatað 63 milljón leikmönnum á einu ári.

Activision segir Call of Duty: Vanguard hafa selst verr en Call of Duty: Black Ops Cold War. Auk þess hefur Warzone búið að minni þátttöku, en Call of Duty Mobile hefur hinsvegar gengið um það bil jafn vel og á síðasta ári.

Margt á prjónunum

Þrátt fyrir hnignun Call of Duty sagði Activision að það haldi áfram að stækka þróunarauðlindir sínar fyrir alla Call of Duty-seríuna á fyrsta ársfjórðungi 2022.

Næsti Call of Duty leikur er Modern Warfare 2, en nýr Warzone leikur er líka á leiðinni og koma báðir út á þessu ári. Leikirnir eru í þróun hjá Infinity Ward með aðstoð frá utanaðkomandi vinnustofum.

Stjórn Activision sagði nýlega að Modern Warfare 2 yrði „fullkomnasta reynslan“ í sögu vörumerkisins, en Warzone 2 mun hafa „byltingarkenndar nýjungar“.

WoW aukapakkar og fleira á leiðinni

Hvað Blizzard varðar, dróst fjárhagslafkoma fyrirtækisins á fyrsta ársfjórðungi saman á milli ára vegna skorts á stórum leikjaútgáfum segir fyrirtækið.

Þegar horft er fram á veginn, er Blizzard að vinna að nýjum WoW aukapakka, Dragonflight, ásamt Wrath of the Lich King í WoW Klassík.

Auk þess tilkynnti Blizzard um Diablo Immortal sem kemur út í sumar, þann 2. júní, fyrir snjallsíma en PC-útgáfan kemur út sama dag í opinni beta-útgáfu. Blizzard segist líka vera að vinna að þróun Diablo 4 og er Overwatch 2 á „góðri leið“.

Nánar um þetta má lesa á GameSpot.