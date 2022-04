Fullt af efni verður óaðgengilegt

Ubisoft leggur niður fjölspilunarþjónustu fyrir 90 tölvuleiki frá fyrirtækinu og gert tölfræði leikmanna óaðgengilega.

Fyrir leiki sem notuðust við Ubisoft Connect þjónustur, verða Units og áskoranir tekið úr umferð, þá verður ekki lengur hægt að vinna sér inn Units með því að standast áskoranir innan viðkomandi leikja.

Flest óaðgengilegt

Þó verður ennþá hægt að opna fyrir verðlaun í ákveðnum leikjum, en þau verða ekki aðgengileg. Hafi leikurinn ekki verið færður yfir, þegar Ubisoft færði sig frá Uplay til Ubisoft Connect árið 2020, verður opnað fyrir öll verðlaun sjálfkrafa.

Ubisoft greindi frá þessu og bendir á að aflæsanlegt efni á borð við kort og búninga verði einnig gert óaðgengilegt, svo það verður ekki lengur hægt að opna fyrir slíkt.

Á PC-tölvum verður aflæsanlegt efni óaðgengilegt þrátt fyrir að hafa verið sótt áður, á leikjatölvum verður það áfram aðgengilegt nema vistaðar leikjaskrár verði endurræstar.

Snertir eldri leiki

Leikir sem verða fyrir áhrifum þessara breytinga eru m.a. Assassin's Creed 2, Far Cry 2, Far Cry Blood Dragon, Prince of Persia: The Forgotten Sands, nokkrir eldri Rabbids- og Rainbow Six-leikir, Beyond Good and Evil.

Allt eru þetta leikir í eldri kantinum sem spilaðir voru á PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii, Wii U og Xbox 360.

Heildarlistann yfir leiki sem verða fyrir áhrifum breytinganna má finna hér.