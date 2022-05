Flykkjast til Íslands á Fanfest-hátíð

EVE Fanfest-hátíð CCP fer fram í Laugardalshöll og eru rúmlega þúsund spilarar tölvuleiksins byrjaðir að streyma hingað til lands og farnir að setja lit sinn á miðborg Reykjavíkur.

Hátíðin fer fram í Laugardalshöllinni um helgina, föstudag og laugardag, en fjölmargir hliðarviðburðir hátíðarinnar eru þegar farnir af stað í höfuðborginni.

Dagskrá og nánari upplýsingar um hátíðina má finna með því að fylgja þessum hlekk.

Einskonar þjóðfundur

Auk almennra hátíðargesta er á þriðja tug blaðamanna væntanleg til landsins vegna hátíðarinnar, auk ýmissa samstarfsaðila CCP úr tölvuleikja-, nýsköpunar- og tæknigeiranum. Fanfest er ekki bara hátíð fyrir spilara EVE Online heldur einnig nokkurskonar þjóðfundur.

Dagskráin samanstendur m.a. af fyrirlestrum og pallporðsumræðum um efnahagsmál, sagnfræði og stjórnmál í EVE heiminum – auk viðburða á borð við Party at the Top of the World þar sem bandaríski plötusnúðurinn Z-Trip kemur fram og CCP Games Games þar sem keppt er í hinum ýmsu greinum sem ekki hafa hlotið náð Alþjóða Ólympíunefndarinnar.

Hvernig EVE gerði hann að stjarneðlisfræðing

CCP kynnir ýmsar nýjungar og þróunarverkefni á opnunardegi hátíðarinnar auk þess sem stjarneðlisfræðingurinn og YouTube stjarnan Scott Manley heldur tölu sem ber yfirskriftina How EVE Made Me an Internet Rocket Scientist.

CSM, lýðræðislega kjörið ráð EVE spilara, kemur hingað til lands í tengslum við hátíðarinnar til þinghalds.

Þetta er í fyrsta sinn í rúm fjögur ár sem Fanfest hátíðin fer fram í Reykjavík. Árið 2019 fór Fanfest á flakk um heiminn og fór m.a. fram í London, Las Vegas, Sydney og Pétursborg. Fyrirhuguð Fanfest hátíð hérlendis árið 2020 var frestað vegna covid.