Sköllóttir skiptast á skoðunum

Tölvuleikja- og kvikmyndanördarnir Guðni Líndal Benediktsson og Neill Prentice eru farnir af stað með nýja hlaðvarpsþætti, A Bald Opinion.

Í þáttunum rýna þeir í kvikmyndir sem eru byggðar á tölvuleikjum en þeir eru báðir menntaðir í kvikmyndagerð. Guðni og Neill kynntust í Mastersnámi í Edinborg árið 2015 þegar Guðni var að læra handritsskrif og Neill leikstjórn.

„Svo misstum við hárið á sama tíma þannig að örlög okkar eru samtvinnuð á ýmsa vegu. Þaðan kemur nafnið, A Bald Opinion,“ segir Guðni í samtali við mbl.is.

Grafík/A Bald Opinon

Hljóðnemar í stíl

Guðni býr í London en Neill í Edinborg svo þeir hafa tekið þættina upp í gegnum netið, en þá notast við sömu tegund af hljóðnema til að þetta „hljómi ekki skringilega“.

Þeir reyna þó að hittast og taka upp í persónu þegar þeir geta en Guðni segir það ekki hafa verið neitt mál að taka upp í gegnum Zoom hingað til. Í lok þessa mánaðar mun Guðni ferðast til Edinborgar og stefna þeir þá á að taka upp tvo eða þrjá þætti.

Leita lausna

Nú þegar eru fjórir þættir af A Bald Opinion komnir í loftið og var kvikmyndin um Hitman tekin fyrir í þeim síðasta, hér að ofan má hlusta á hann. Þeir hafa einnig rætt kvikmyndirnar um Final Fantasy, Resident Evil og Prince of Persia.

„Þetta snýst allt um að skoða myndir byggðar á leikjum, sjá hvað virkar og hvað ekki og reyna svo að koma með lausnir til að laga þær.“

Alla þættina er að finna á Spotify en Guðni og Neill hafa nú þegar ákveðið umræðuefni næstu sex þátta.

Þá munu þeir fara yfir kvikmyndirnar um Monster Hunter, Max Payne, Alone in the Dark, Ratchet and Clark, Mortal Kombat og Need for Speed í næstu þáttum.

Væri frábært tækifæri

Það bætist sífellt í hóp kvikmynda sem byggðar eru á tölvuleikjum og er því úr nægu að taka, en Guðni segir að það væri frábært að fá tækifæri til að gera leikjamynd.

„Það væri náttúrulega frábært að fá tækifæri til að gera leikjamynd í framtíðinni, eins ólíklegt og það kann að vera.“

„Í draumaheimi myndi Neill líklega stökkva á Uncharted- eða Prince og Persia-mynd, en ég myndi örugglega taka God of War eða Monkey Island.“