Ikea hótar leikjaframleiðanda

Lögfræðingar Ikea hafa sent leikjaframleiðanda leiksins The Store is Closed bréf þess efnis að leikurinn brjóti á ímynd fyrirtækisins sem og sé neikvætt fyrir fyrirtækið á þeim grundvelli að leikurinn líkist útliti Ikea of mikið.

Leikurinn sé of líkur

The Store is Closed er sjálfsbjörgunarleikur með skemmtilegum eiginleikum. Leikmaðurinn er fastur inn í óendanlegri húsgagnaverslun þar sem starfsfólk búðarinnar reynir að drepa leikmanninn.

Eina leiðin til þess að lifa af er að labba um ganga búðarinnar og nota húsgögn til þess að búa til vopn og varnir.

Hönnuður leiksins, Jacob Shaw, hefur líkt húsgagnaversluninni í leiknum við Ikea á vefsíðunni Reddit og í framhaldi hafa margir rætt um leikinn eins og hann sé í nafni Ikea.

Sendu hönnuðinum bréf

Lögfræðingum Ikea var gert ljóst um leikinn nýlega og sendu Jacob Shaw bréf þess efnis að hann þyrfti að breyta útliti leiksins, annars ætti hann von á lögsókn.

Heppilega fyrir Shaw þá var ekki farið fram að framleiðslu leiksins yrði hætt en útlitsbreytingin mun þó taka einhvern tíma. Enn er stefnt að lokaútgáfu leiksins árið 2024.

Alveg eins og Ikea?

Leikurinn gerist inni í verslun sem er í ferhyrndu bláu húsi og nafn verslunarinnar er „Styr” sem er einmitt sænskt orð og merkt utan á húsinu með gulum stöfum, líkt og á við um merki Ikea.

Shaw segist auðveldlega geta breytt útliti hússins en hann sé ekki alveg viss hvað hann muni gera í sambandi við húsgögnin.

Eins er hann hræddur við að nota aðra liti í ótta við að önnur stórfyrirtæki muni eiga við hann orð.