Geysivinsæli leikurinn Among Us fær nýja uppfærslu í dag, 9. desember, og inniheldur það nýjan leikjaham (e. gamemode) sem er heldur frábrugðinn hefðbundnum Among Us leik.

Among Us sýndi frá nýja leikjahaminum í nótt við mikla hrifningu áhorfenda.

Tilkynnt á Leikjaverðlaununum

Leikjaverðlaunin 2022 fóru fram í nótt og mátti sjá fjölda leikja tilkynnta og uppfærslur kynntar.

Ásamt tilkynningunni um uppfærslu Among Us fengu áhorfendur að sjá kynningarmyndbönd á nýjum leikjum og heyra útgáfudaga á leikjum á borð við Final Fantasy 16.

Innersloth, framleiðandi Among Us kynnti nýja leikjahaminn með kynningarmyndbandi og sýnir myndbandið greinilega hvernig leikjahamurinn virkar.

Nýja uppfærslan inniheldur vinsæla feluleikinn eins og hann gerist bestur, leikmenn reyna fela sig og fela sig frá þeim sem þarf að leita leikmennina uppi.

Vinsælt í kórónuveirufaraldri

Among Us er leikur sem reynir á öll skilningarvitin og þurfa leikmenn að finna út í sameiningu hver er morðinginn meðal þeirra og vinna út frá vísbendingum og sjónarvottum.

Leikurinn varð vinsæll í kórónuveirufaraldrinum en fólk gat með þessum leik spilað allt að 10 saman og haft gaman, leikurinn minnir einna helst á skemmtilegt borðspil og því hægt að gleyma sér tímunum saman í honum.